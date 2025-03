Pensionsdebatte: Müssen wir jetzt länger arbeiten?

Was halten Sie davon, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen? In welchem Alter sollten Menschen Ihrer Meinung nach spätestens in Pension gehen? Haben Sie schon geplant, wie Sie sich finanziell auf die Pension vorbereiten? Wie lange möchten Sie noch arbeiten? Sollte es für Menschen mit anstrengenden Berufen eine Ausnahme vom höheren Pensionsalter geben? Was möchten Sie nach der Pensionierung machen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen!