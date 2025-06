Huawei hinkt US-Chips eine Generation hinterher

Der Chiphersteller investiert jährlich 180 Milliarden Yuan (25,07 Milliarden Dollar) in die Forschung und sieht vielversprechende Möglichkeiten in Verbundchips – oder Chips, die aus mehreren Elementen bestehen, sagte Ren in einem Interview in der Zeitung People‘s Daily der regierenden Kommunistischen Partei.