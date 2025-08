Dreiste Diebe stahlen Bauarbeiter die Geldtasche

Am vergangenen Donnerstag bat ein Pärchen Bauarbeiter auf einer Baustelle in Köstendorf, sie zum Bahnhof zu bringen. Ein Arbeiter tat dem Duo mit dem Firmenauto den Gefallen. Dabei stahlen die beiden eine auf der Konsole liegende Geldtasche eines anderen Arbeiters. Am Montag kam das Duo wieder an der Baustelle vorbei, worauf die Arbeiter die Polizei riefen.