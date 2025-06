Nachhaltige Kinderschuhe mit Projekt „White Dot“

Denn: Gerade Kinder wachsen sehr schnell aus Schuhen heraus. Oft wird gutes Schuhwerk weggeworfen. Das ist aber nicht nötig und vor allem ist es Ressourcenverschwendung. „There is no planet B“, meint die Unternehmerin. Sie verkauft in ihrem Shop – online und vor Ort in Neusiedl am See – hochwertige Kinder-Lederschuhe. Die blinken zwar nicht, wie es billige Schuhe oft tun, aber sie sind gut für die kleinen Füßchen und können, wenn die Kleinen herausgewachsen sind, auch wieder zurückgegeben werden.