Kärntner Schülerduo als Sprachrohr Österreichs

Anfangs war die Kabarettnummer der Schüler des Mössinger-Gymnasiums 15 Minuten lang, sie mussten auf acht Minuten kürzen, besorgten Kostümteile und Requisiten und probten. Jeder schlüpft in der Nummer in mehrere Figuren. „Da kommt ein Anruf aus Amerika in die Schweiz vor und ein Anruf in Österreich; da verbindet die Vermittlung ins Burgenland, wo es Sprachbarrieren gibt“, lachen die sprachgewandten Burschen. „Russland ruft in Deutschland an und in Österreich, wo es eine Direktverbindung zu Herbert gibt.“