Diese Ministerin hat die meisten Mitarbeiter

Österreichs Koalition hat mit Stichtag 7. April 364 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerkabinetten. Diese Zahl gaben ÖVP, SPÖ und NEOS in einer gemeinsamen Aussendung am Freitagnachmittag bekannt. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat aber nicht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ...