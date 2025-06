Karoline Edtstadler: „Ich bin keine Eiskönigin!“

Am 2. Juli wird ÖVP-Nationalratsabgeordnete Karoline Edtstadler zur Landeshauptfrau von Salzburg gewählt. Im „Krone“-Interview spricht die gebürtige Elixhausenerin über ihre Rückkehr in die Heimat, große Fußstapfen und politische Querschüsse. Außerdem verrät sie, wie sie die Salzburger Volkspartei umkrempeln will.