Großmutter klagte in Paris wegen getöteter Kinder

Mutter der Kinder wegen Terror verurteilt

Die Mutter der beiden Kinder ist in Frankreich keine Unbekannte: Sie war 2019 in Paris in Abwesenheit wegen der Finanzierung von Terrorismus verurteilt worden. Sie hatte Mitglieder der radikalislamischen Terrorgruppen Islamischer Dschihad und Hamas unterstützt. Gegen sie liegt ein internationaler Haftbefehl vor.