Konferenz mit Norwegen gegen Italien ab 20.45 Uhr

Angeführt von Superstar Erling Haaland will Norwegen in der WM-Qualifikation auch das dritte Spiel erfolgreich gestalten. Nach zwei Siegen zum Auftakt empfangen die Wikinger heute in Oslo nun Italien, für die Squadra Azzurra ist es der Start in den Kampf um das Ticket für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nach zwei verpassten Weltmeisterschaften hintereinander steht die Truppe von Teamchef Luciano Spalletti zusätzlich unter Druck.