Halbfinale: Sinner gegen Djokovic – ab 19 Uhr LIVE

Sinner – Djokovic im Head-to-Head 4:4

Das wird angesichts des Halbfinalgegners auch notwendig sein. Djokovic weiß, was auf ihn am Freitag zukommt. „Jannik wird auf einem sehr hohen Niveau spielen – halt so, wie er es in den vergangenen eineinhalb Jahren bei praktisch jedem Turnier getan hat. Ich erwarte nicht weniger von ihm.“ Die beiden treffen zum neunten Mal aufeinander, im Head-to-Head steht es 4:4. Die jüngsten drei Matches gewann allerdings der Südtiroler. Auf Sand gab es nur einen 2021 in Monte Carlo von Djokovic gewonnenen Vergleich.