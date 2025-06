Voitsberg steigt ab, Young Violets steigen auf

Die Young Violets, das Amateurteam der Wiener Austria, haben nach zwei Jahren Absenz die Rückkehr in die zweithöchste Fußballspielklasse perfektgemacht. Am Freitag feierten die Jungveilchen am letzten Spieltag der Regionalliga Ost auch dank eines Triples von Altmeister Philipp Hosiner einen 6:1-Sieg in Traiskirchen und stießen so noch auf den für den Aufstieg nötigen zweiten Platz vor. Für den ASK Voitsberg wurde der Fall in die Drittklassigkeit damit zur bitteren Gewissheit.