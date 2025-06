Labore haben oft keine Referenzwerte für Kinder

Die Forscherinnen und Forscher versandten eine standardisierte Blutprobe eines vierjährigen Kindes mit krankhaften Werten an 26 Labore in Österreich. Das Ergebnis: Nur 18 Prozent nutzten geeignete Referenzbereiche für Phosphat, ungefähr vier von zehn (41 Prozent) für die alkalische Phosphatase. In mehr als der Hälfte der Fälle blieb die krankhafte Veränderung somit unbemerkt.