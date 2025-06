Billie Eilish gönnte sich vor Konzert noch ein Eis

So rasch wie sie bei dem Eissalon Veganista in der Neustiftgasse aufgetaucht ist, ist die Sängerin (23) aber auch wieder weg. Nachdem erste Videos auf TikTok kursiert waren, hatten wohl einige Fans darauf gehofft, einen Blick auf Eilish zu erhaschen. Sie habe ja auch nur Eis essen wollen, ohne wie in einem Zoo belagert zu werden, mutmaßte eine Userin auf TikTok. „Da kann sie uns noch so sehr lieben“, zeigte eine andere Verständnis.



Hier sehen Sie eine Videoaufnahme mit Eilish: