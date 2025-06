Grüne: Regierung hat „Rückschrittsprogramm“

Für die stellvertretende Klubobfrau Alma Zadic ist es wiederum „bedenklich“ dass Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in einem Brief die Aufweichung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) fordere und seine Koalitionspartner dabei zuschauen. Das Aussetzen des Familiennachzugs für Flüchtlinge ist für Zadic rechtlich fragwürdig, gleiches gilt für die Pläne zur Messenger-Überwachung. Bei den Besetzungen von Stellen am Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof wiederum habe wieder das „gute alte Parteifarbenspiel“ eine Rolle gespielt.