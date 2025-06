Fachleute: Moskau braucht Jahre für Bomber-Ersatz

Über die Gesamtzahl der zerstörten Kampfjets im hohen Norden Russlands und in Sibirien gibt es unterschiedliche Angaben. Die US-Regierung geht von bis zu 20 Stück aus. Das sind etwa halb so viele, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj genannt hat. Zwei US-Vertreter gehen hingegen davon aus, dass es nur zehn Maschinen seien. Der Kreml bestritt am Donnerstag überhaupt, dass Flugzeuge komplett zerstört worden seien. Die Schäden würden repariert.