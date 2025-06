Betrugsopfer dürfen doch noch zu Billie Eilish!

Einmal ihr musikalisches Idol Billie Eilish auf der Bühne zu sehen: Es ist ein Traum, der die Wienerin Melissa G. (18) mit ihrer Schwester Lilia (14) verbindet. Aus dem Traum wurde, wie berichtet, ein Albtraum. Melissa wollte ihrer Schwester Freude mit Tickets für den Wien-Auftritt von Eilish bereiten – doch der war in Minuten ausverkauft. In sozialen Medien behauptete ein deutscher Musiker, noch zwei Tickets für das Konzert in Wien zu haben – und jene nicht mehr zu brauchen.