Diese Gesetzeslücke macht es Waffen-Mafia leicht

Waffenlager in Fässern im Wald vergraben

Es ist nicht der erste Wirbel um die Lücke im Waffengesetz. Teile „Made in Austria“ wurden auch bei einem weiteren EUROPOL-Zugriff Ende November in Polen gefunden. In einem Wald entdecken die Ermittler Dutzende Pistolen, Gewehre, Revolver, automatische Waffen und 20.000 Schuss Munition – alles in Plastikfässern im Boden vergraben.