Mohamed Salah bestätigt Kabinen-Krach mit Kollegen

„Waren nie beste Freunde“

Der 32-Jährige bestätigte damit, was Roberto Firmino – ebenfalls ehemaliger Sturm-Kollege der beiden – einst in seiner Biografie „Si Senor: My Liverpool Years“ schrieb. Dort meinte der Brasilianer: „Sie waren nie beste Freunde. Jeder blieb für sich. Man sah sie selten miteinander reden.“