Suche im Fall Maddie in Portugal wieder beendet

Das britische Mädchen Maddie war am 3. Mai 2007 kurz vor seinem vierten Geburtstag spurlos aus einer Ferienanlage in Praia da Luz verschwunden. Deutsche Ermittlerinnen und Ermittler vermuten, dass es von Christian B. entführt und ermordet wurde. Die Strafverfolgungsbehörde Braunschweig ist für den Fall zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Deutschland in der Stadt hatte.