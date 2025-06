Feuer in Busdepot in Philadelphia ausgebrochen

Die Rauchsäule über dem Busdepot war in der ganzen Stadt zu sehen. Die Anwohner wurden vom Gesundheitsamt von Philadelphia aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und den Rauch so weit wie möglich zu vermeiden. Erste Luftgütetests hätten hohe Schadstoffwerte gezeigt, hieß es seitens der Behörde.