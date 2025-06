Ex-Freundin: Sex-Inszenierungen dauerten Tage

Sie habe wiederholt gesagt, dass sie das nicht wolle. Der Rapper sei aber nicht darauf eingegangen. Belegt wurden die Aussagen vor Gericht in New York durch eine Reihe von Textnachrichten. Die Ex-Freundin, die unter dem Pseudonym Jane aussagte, schrieb darin etwa: „Ich bin so viel mehr als eine, die in Hotelzimmern in der Dunkelheit geliebt wird und Dinge tut, von denen ich angeekelt bin. Ich möchte diese Rolle in Deinem Leben nicht mehr spielen.“ Sie fühle sich, als zahle er ihr die Miete im Gegenzug für die Missbrauchspartys.