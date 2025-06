Glanzloser 1:0-Testsieg der ÖFB-U21 über Lettland

Eine Steigerung nach der Pause und ein spätes Tor von Moritz Wels (85.) haben Österreichs U21-Fußballern am Freitag in Wr. Neustadt einen glanzlosen 1:0-(0:0)-Testspielsieg über Lettland beschert. Zweieinhalb Monate nach dem überzeugenden Test-2:0 gegen die Schweiz gelang im zweiten Spiel unter Coach Peter Perchtold der zweite volle Erfolg. Am Dienstag testet man wieder in Wr. Neustadt gegen Ungarn, ehe im September die EM-Quali startet.