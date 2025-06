Lösungsmittel auf Paketen in DHL-Zentrum entdeckt

In einem DHL-Verteilerzentrum in Langenzenn bei Nürnberg (Bayern) ist am Freitagvormittag ein verdächtiges Paket gefunden worden (siehe Video oben). Zunächst war nicht klar, was sich genau darin befand. Die alarmierte Feuerwehr teilte nach dem Einsatz mit, dass es sich um das Lösungsmittel Phoron handle, das sich nicht auf ein einzelnes Paket beschränke.