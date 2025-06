Seifenoper kostet Musk schon 34 Milliarden Dollar

Musk muss enorme Verluste einstecken

Sein „Investment“ in Trump entpuppte sich als teure Seifenoper ohne Happy End. Kurz: Rohrkrepierer. Der Aktienkurs von Tesla stürzte am Donnerstag um 14 Prozent ab. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt, dass Musks Vermögen durch die Streitigkeiten an einem einzigen Tag um knapp 34 Milliarden US-Dollar kleiner geworden ist.