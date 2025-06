„Salzburg bei Tour of Austria? Das wird ikonisch“

Beim Rennen in Belgien im April demolierte zuletzt Tadej Pogačar die Konkurrenz. Während der Slowene zeitgleich zur Ö-Tour seinen Sieg bei der Tour de France wiederholen will, jagt sein UAE-Team in Österreich den Sieg – wie sechs weitere World-Tour-Teams. Erst kürzlich berichtete die „Krone“ darüber, dass Wunderkind Isaac del Toro bei der Tour of Austria auf der vorläufigen Startliste steht. „Unwahrscheinlich ist es nicht. Er wäre definitiv eine Aufwertung für uns“, sieht es Pupp, wohl wissend, dass das endgültige Aufgebot erst kurz vor dem Startschuss in Steyr feststeht.