Neue Pendlereuro-Regelung stärkt Ungleichheit

Auch das Pendlerpauschale weise Schwächen auf. Besserverdiener könnten für den gleichen Arbeitsweg mehr Pendlerpauschale geltend machen als Wenigverdiener, da es sich um einen Steuerfreibetrag handle. Der VCÖ schlägt vor, das kleine Pendlerpauschale in eine Sachleistung in Form eines regionalen Klimatickets umzuwandeln. Schließlich mangle es bei den Pendelförderungen an Anreizen, Öffis, Fahrräder oder Fahrgemeinschaften zu nutzen, betonte Schwendinger. Am Vortag hatten auch die Grünen das Pendlerpauschale als sozial ungerecht und umweltschädlich kritisiert.