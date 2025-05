Fixkosten-Sparpaket bringt Tausende Euro

Die hohe Teuerung hat in den letzten Jahren die Preise für viele fixe Ausgaben der heimischen Haushalte stark in die Höhe getrieben. Etwa für Versicherungen, die in der Regel indexiert sind und daher jährlich mit der Inflation steigen. Gleiches gilt für viele Handytarife, die – meist mit April – ebenfalls jedes Jahr teurer werden. Bei der Stromrechnung sind es wiederum alte Verträge, die in der Vergangenheit zu teuren Konditionen abgeschlossen wurden.