Wasser steigt, doch Helfern sind Hände gebunden

Armee steht bereit

Denkbar ist somit, dass Geröll- und Gesteinsmassen mitgerissen werden. Das bessere Szenario wäre, dass sich das Wasser einen Weg durch den Schuttberg bahnt, wieder in das Flussbett der Lonza kommt und gemächlich Richtung Tal fließt. Bewohnerinnen, Bewohner und Behörden sind zum Abwarten verdammt. So gibt es keine Möglichkeit, den Abfluss durch das Fräsen einer Rinne in den Schuttberg in geordnete Bahnen zu lenken. Dafür ist das Gelände zu instabil. Die Schweizer Armee steht aber bereit, mit Räumungsarbeiten zu beginnen, sobald es die Lage zulässt.