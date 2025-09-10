Wienerin warnt: Nach Rückruf wurde Handy gekapert

Warnung an andere

So passierte es dem Onkel einer Wienerin, die sich an die „Krone“ wandte, um andere zu warnen. Das Perfide: „An der Echtheit der SMS hatten wir keinen Zweifel – sie erschien sogar im alten, echten Nachrichtenverlauf“, schildert sie. Erst die Polizei sorgte für Aufklärung. Die Betrugsnummern führen oft ins Ausland, in diesem Fall etwa nach Dubai.