Wienerin warnt: Nach Rückruf wurde Handy gekapert

Eine neue SMS-Masche sorgt für Aufsehen: Betrüger tarnen sich als PayPal und locken ihre Opfer nicht mit dubiosen Links, sondern mit einer vermeintlichen Servicenummer. Wer darauf hereinfällt, verliert im schlimmsten Fall die Kontrolle über WhatsApp – und damit über viel mehr.
„Verdächtige Aktivitäten auf Ihrem PayPal-Konto – bitte rufen Sie umgehend folgende Nummer an.“ – Mit solchen Nachrichten versuchen Kriminelle, ahnungslose Handybesitzer in die Falle zu locken. Was wie eine gewöhnliche Kunden-Hotline aussieht, entpuppt sich als perfide Umleitungsfalle. Denn die angegebene „Telefonnummer“ ist in Wahrheit ein GSM-Code, der die komplette Anrufweiterleitung aktiviert.
So läuft das Ganze ab
Im Klartext: Wer wählt, sorgt dafür, dass alle eingehenden Gespräche unbemerkt auf die Leitung der Täter umgeleitet werden. Die Folgen: Betrüger können sich u.a. den Bestätigungscode von WhatsApp zusenden lassen. Mit der Kontrolle über den Messenger lassen sich dann sogar Zugangsdaten von Krypto-Börsen oder Online-Konten zurücksetzen.
Die Nachricht erschien im richtigen SMS-Verlauf von PayPal. Wir wollen jetzt unbedingt alle vor dieser Masche warnen. Nicht anrufen!
„Krone“-Leserin
Warnung an andere
So passierte es dem Onkel einer Wienerin, die sich an die „Krone“ wandte, um andere zu warnen. Das Perfide: „An der Echtheit der SMS hatten wir keinen Zweifel – sie erschien sogar im alten, echten Nachrichtenverlauf“, schildert sie. Erst die Polizei sorgte für Aufklärung. Die Betrugsnummern führen oft ins Ausland, in diesem Fall etwa nach Dubai.
Dass die Spur ins Emirat reicht, zeigt, wie international das Geschäft mit gestohlenen Identitäten ist. Oder wie es die „Krone“-Leserin mit Humor nimmt: „Jetzt stehlen uns schon die reichen Scheichs das Geld.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.