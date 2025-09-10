Da ist etwas, das Harry und William verheimlichen!

Der frühere Palast-Diener ist überzeugt: Zwischen Prinz Harry (40) und Thronfolger William (43) muss mehr passiert sein, als die Öffentlichkeit bislang weiß. „Die beiden waren unzertrennlich – Brüder UND beste Freunde.“ Dass dieses Band so komplett zerrissen ist, kann nur einen tieferen Grund haben, ist sich Harrold sicher.

Meghan ist der Schlüssel

Laut dem Butler spielt Meghan Markle (43) dabei eine Schlüsselrolle: „Seit sie in Harrys Leben trat, veränderte sich alles. Der größte Wandel in Harrys Leben – das ist Meghan.“