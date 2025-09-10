Schwiegervater nahm 30-Jährigen auf Motorhaube mit

Zeugin versuchte zu kalmieren

Eine Zeugin, die mit beiden Parteien des Ex-Paares befreundet war, habe versucht, den Streit zu entschärfen: „Ich kenne sie und ihre Familie schon ewig und wusste ja, wie aufbrausend sie ist. Ich habe versucht, sie zu beruhigen.“ Das hätte jedoch nichts gebracht, die wütende Ex-Frau hätte ihrem Vater gedeutet, zu kommen, woraufhin der mit dem seinem Auto auf dem Gehsteig direkt vor dem Haus parkte. Während seine Tochter einstieg und schrie „Fahr, Papa, fahr!“, war ihr Ex-Mann gerade dabei, der Polizei das Kennzeichen des Wagens durchzugeben.



„Er fährt mich gerade an!“

Wie man auch bei der Aufzeichnung des Gespräches hört, wurde das Opfer noch während er mit den Beamten sprach, angefahren: „Er fährt mich gerade an!“ rief er ins Telefon, als er gerade das silberne Fahrzeug beschrieb. Nach einem leichten „Stubser“ im Kniebereich, sei sein ehemaliger Schwiegervater ins Gas gestiegen. Um sich vor einem Aufprall zu schützen, habe er sich auf die Motorhaube gestürzt: „Ich hatte Angst, dass er mich niederfährt!“.



20 Meter „mitgefahren“

Auf dem Wagen liegend sei er ungefähr 20 Meter „mitgefahren“, bevor er durch eine Vollbremsung am Asphalt landete und der Angeklagte davonraste. Kurz darauf sei die Polizei eingetroffen, das Opfer ist mit Prellungen an der rechten Körperhälfte und leichten Verletzungen an der Rippe davongekommen.