„Ich bin kein Mörder! Ich habe ihn nicht gesehen“

Der angeklagte 80-Jährige ortet jedenfalls eine Intrige: „Ich bin kein Mörder, das hat der Bruder alles organisiert! Ich wollte nur umdrehen und habe ihn nicht gesehen. Auf einmal war er da und ist plötzlich im Bacherl gestanden.“ Seit Jahren habe er zu dem Mann, der es seinen Angaben nach auf die Landwirtschaft abgesehen habe, keinen Kontakt mehr.

Ein Urteil wird noch am Mittwoch erwartet.