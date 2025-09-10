Sturz in Gletscherspalte: Das erzählt der Retter

„Wir waren eigentlich total in Eile, sind gerade zur Bergstation gelaufen, weil wir die letzte Gondelfahrt noch erreichen wollten“, schildert Michael Walter. Doch als der Deutsche und seine Kletterpartnerin am Montagnachmittag am Dachstein auf einen „wild fuchtelnden“ Bergsteiger aufmerksam wurden und dieser laut um Hilfe schrie, eilten sie sofort zu ihm – und das war mehr als notwendig.