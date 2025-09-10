Washington: Trump wird in Restaurant ausgebuht

Erster Restaurantbesuch seit Amtsantritt

Trump verlässt das Weiße Haus bei seinen Aufenthalten in Washington sehr selten. Zu dem Restaurant ließ er sich in der mit Panzerglas gesicherten Präsidentenlimousine fahren, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Einsatz, die Schaulustige fernhielten. Mit seinem Restaurantbesuch – dem ersten seit seinem Amtsantritt im Jänner – wollte Trump eigenen Angaben zeigen, wie sicher die US-Hauptstadt mittlerweile ist.