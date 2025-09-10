Klimawandel ist schuld an vielen Hitzewellen

Studie könnte für Rechtsstreit genutzt werden

In einem Kommentar, ebenfalls in „Nature“, schreiben Michael Gerrard und Jessica Wentz von der Columbia University in New York: „Der Artikel von Quilcaille und Kollegen argumentiert überzeugend, dass Hitzewellen weltweit durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die hauptsächlich von einer begrenzten Anzahl von Unternehmen produziert werden, verschlimmert wurden.“ In einem weiteren „Nature“-Kommentar geht Karsten Haustein von der Universität Leipzig auf mögliche rechtliche Folgen ein: „Die Ergebnisse von Quilcaille und seinen Kollegen sowie der von ihnen entwickelte Zuordnungsrahmen bieten ein Instrument, um den Rechtsstreit gegen einzelne Unternehmen und Länder fortzusetzen.“