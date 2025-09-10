Haus stand in Vollbrand: Nachbarn retten Bewohner

Großeinsatz Mittwochfrüh in Rosental an der Kainach (Steiermark): Ein Einfamilienhaus stand in Vollbrand, Nachbarn zögerten keine Sekunde und retteten die beiden Bewohner über den Eingang und mit einer Leiter über den Balkon. Sie wurden ins Spital eingeliefert.
Alarm für die Feuerwehren Bärnbach, Rosental, Köflach, Piber und Voitsberg: Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Rosental alarmiert. „Schon auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar – beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen das Obergeschoß sowie der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Vollbrand“, berichtet die Stadtfeuerwehr Bärnbach. Durch im Haus gelagerte Munitionsteile habe eine „erhöhte Gefährdungslage“ bestanden.
Rettung über Leiter
„Dank des couragierten Eingreifens von Nachbarn konnten die beiden Hausbesitzer rechtzeitig gerettet werden – über den Eingang bzw. mit einer Leiter vom Balkon“, schildern Kollegen der Feuerwehr Köflach. Sie wurden zur Abklärung vom Roten Kreuz ins Spital gebracht. Nach zweieinhalb Stunden konnte ,,Brand aus“ gegeben werden, die Brandursache wird ermittelt. Insgesamt rückten 68 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen aus.
Kommentare
