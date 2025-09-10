Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr-Großeinsatz

Haus stand in Vollbrand: Nachbarn retten Bewohner

Steiermark
10.09.2025 17:09
Das Haus stand nach kurzer Zeit in Vollbrand.
Das Haus stand nach kurzer Zeit in Vollbrand.(Bild: FF Bärnbach)

Großeinsatz Mittwochfrüh in Rosental an der Kainach (Steiermark): Ein Einfamilienhaus stand in Vollbrand, Nachbarn zögerten keine Sekunde und retteten die beiden Bewohner über den Eingang und mit einer Leiter über den Balkon. Sie wurden ins Spital eingeliefert. 

0 Kommentare

Alarm für die Feuerwehren Bärnbach, Rosental, Köflach, Piber und Voitsberg: Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Rosental alarmiert. „Schon auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar – beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen das Obergeschoß sowie der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Vollbrand“, berichtet die Stadtfeuerwehr Bärnbach. Durch im Haus gelagerte Munitionsteile habe eine „erhöhte Gefährdungslage“ bestanden.

Die Bewohner konnten zum Glück ins Freie gerettet werden.
Die Bewohner konnten zum Glück ins Freie gerettet werden.(Bild: FF Bärnbach)
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz(Bild: FF Bärnbach)

Rettung über Leiter
„Dank des couragierten Eingreifens von Nachbarn konnten die beiden Hausbesitzer rechtzeitig gerettet werden – über den Eingang bzw. mit einer Leiter vom Balkon“, schildern Kollegen der Feuerwehr Köflach. Sie wurden zur Abklärung vom Roten Kreuz ins Spital gebracht. Nach zweieinhalb Stunden konnte ,,Brand aus“ gegeben werden, die Brandursache wird ermittelt. Insgesamt rückten 68 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen aus.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BärnbachFeuerwehr
Einfamilienhaus
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.903 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
175.079 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.802 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2212 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1723 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1707 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf