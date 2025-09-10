Haus stand in Vollbrand: Nachbarn retten Bewohner

Alarm für die Feuerwehren Bärnbach, Rosental, Köflach, Piber und Voitsberg: Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Rosental alarmiert. „Schon auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar – beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen das Obergeschoß sowie der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Vollbrand“, berichtet die Stadtfeuerwehr Bärnbach. Durch im Haus gelagerte Munitionsteile habe eine „erhöhte Gefährdungslage“ bestanden.