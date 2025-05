Warum Landeshauptleute bald Post vom ORF bekommen

Zwölf Shows in fünf Tagen

Auf der Suche nach dem besten Veranstaltungsort läutet der Küniglberg kommende Woche mit Post an alle Landeshauptleute plus die schon bekannten Städte wie etwa Wels, Linz, Oberwart, Wien, Innsbruck die erste Runde ein. Eine rund 40-seitige Einladung zur Anbotlegung, wie es trocken heißt. Zum Anforderungsprofil gehört unter anderem die geeignete Logistik, Infrastruktur sowie Hotelkapazitäten mit internationaler (Flughafen-)Anbindung und natürlich eine Halle.