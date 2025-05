ORF-General zu JJ-Eklat: „Ich bin nicht glücklich“

„Krone“: „Na, servas!“, war Ihre erste Reaktion nach dem ESC-Triumph von JJ. 2026 ist Österreich Gastgeber der größten Musikveranstaltung der Welt. Was soll das Motto sein in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo überall gespart wird?

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: Wir werden ein tolles Fest für die Zig-Tausenden ESC-Fans, die nach Österreich kommen werden und für die ganze Welt veranstalten, wie schon vor zehn Jahren. Unser Ziel ist, dass die positive Stimmung so wie damals auf das ganze Land ausstrahlt, dass alle im Land stolz sind, unabhängig davon, in welcher Stadt der ESC 2026 stattfindet.