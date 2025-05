Ranking zeigt die sechs schlimmsten Bausünden

In Hinterstoder knallen am Samstag die Sektkorken. Fünf Jahre nach der Präsentation der Pläne wird das Campingresort feierlich eröffnet. Um knapp neun Millionen Euro wurden auf dem 21.500 Quadratmeter großen Areal in der Nähe des Schiederweihers 85 Stellplätze für Wohnwagen, 24 Zeltplätze und fünf Campingfässer sowie Zimmer und Suiten errichtet. Kaum ein Bauprojekt hat so viel Staub aufgewirbelt.