Tochter von Franz Jägerstätter ist verstorben

Todesurteil: „Wir sind in der Stube gesessen“

Franz Jägerstätter, Bauer und Mesner in St. Radegund (* 20. Mai 1907), war entschiedener Gegner des Nationalsozialismus und weigerte sich aus Glaubensgründen, mit der Waffe für das NS-Regime in den Krieg zu ziehen. Daraufhin wurde er vom Reichskriegsgericht in Berlin wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tod verurteilt und am 9. August 1943 in Brandenburg an der Havel durch Enthauptung hingerichtet.