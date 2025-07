Chris Pichler: Walzerkönig und Marilyn Monroe

Bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden zeigt nun wieder eine völlig neue Seite ihrer Bühnenkunst: Sie gestaltet gemeinsam mit der Cellistin Ana Topalovic die Produktion „Strauss – Lost in Digital Space“ – ein Musikerlebnis für Kinder. Die Premiere ist am 6. August im Salzkammergut Forum in Gmunden. Die „Krone“ will mehr wissen.