Zwischen „Goschenrock“ und Prosecco-Ritualen

„Krone“: Ihr seid seit Jahren fixer Bestandteil der österreichischen Musikszene. Was hat sich für euch persönlich und musikalisch seit euren Anfängen verändert?

Mölgie: Die Bandzusammenstellung hat sich über die Jahre verändert, ja. Grundsätzlich machen wir Musik, die zwischen uns passiert – das war immer schon so. Jeder bringt seine eigene Energie und seinen Stil mit, und das beeinflusst den Sound. Was sich aber wirklich gravierend geändert hat, ist die Zeit. Früher hatten wir einfach mehr davon. Heute haben wir Kinder, Jobs, Verpflichtungen – da wird Zeit zur kostbarsten Ressource. Früher dachten wir, wir brauchen Plattenfirmen und teure Studios. Jetzt merken wir: Zeit ist das Teuerste.

Was bedeutet es für euch, beim „Krone“-Fest aufzutreten?

Moritz: Ich spiele endlich einmal am Urfahranermarkt! Ich war schon als Teenager beim Linzer „Krone“-Fest – das war mein erstes Gratisfestival. Damals bin ich mit dem Österreich-Ticket, mit dem man kostenlos durchs Land fahren konnte, herumgedüst.

Wie würdet ihr euren Sound heute beschreiben? Ist es immer noch „Goschenrock“?

Fizl: Ich würde sagen, der ,Goschenrock´ entwickelt sich weiter, aber das, was ihn ausmacht, ist momentan öffentlich nicht so präsent. Es wird aber auf jeden Fall rockiger.

Was dürfen sich die Fans heuer von euch erwarten? Gibt es Überraschungen oder neue Songs?

Mölgie: Ja, neue Songs sind geplant – wenn wir die Zeit dafür finden. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Song spielen. Der ist ziemlich hart, laut und schnell. Man muss ihn nicht vorher gehört haben, um ihn live zu feiern. Aber klar, bei einem 40-Minuten-Set ist es schwierig, neue Sachen unterzubringen.

Wie entsteht bei euch ein typischer Krautschädelsong?

Mölgie: Die Texte schreibe ich. Als Sänger entstehen oft aus drei Akkorden und einer Melodie schon Songideen. Aber ich denke dabei immer an die anderen – an den gemeinsamen Sound. Jeder bringt etwas zur Ästhetik bei. Ein Riff kann cool sein, aber passt es zu uns oder ist es eher was für mich allein?