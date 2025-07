Rund 230.000 Besucher bei Pflasterspektakel

Das Straßenkunstfestival Pflasterspektakel, das heuer seine 37. Auflage erlebte, hat in den vergangenen drei Tagen rund 230.000 Besucher in die Linzer Innenstadt gelockt. Das ist ein neuer Rekord nach den Corona-Jahren. Das Wetter hielt, das Festival endete am Samstag mit Feuershows.