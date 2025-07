Ausstellung: Kunstvolle Fuchtelei mit dem Pinsel

Zwei Künstler, zwei besondere Lebensgeschichten: Werke von Karl Mostböck und Hans Staudacher gehen nun in der Schlossgalerie in Steyr einen Dialog ein. Sie waren zwei Giganten des Informel, einer Kunstrichtung, die in Vergessenheit gerät. Die Wiener Galerie Hilger tat sich für die Schau mit dem Mostböck-Archiv in der Provinz zusammen.