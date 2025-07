Pensionist stürzte mit seinem E-Rollstuhl in Bach

Ein 77-jähriger Pensionist aus Nebelberg fuhr am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl in seiner Heimatgemeinde auf einem Waldweg. Kurz vor der Kreuzung mit der Landesstraße kam er aus bisher unbekannten Gründen links vom Waldweg ab und stürzte mit dem Rollstuhl in den unmittelbar angrenzenden Bach.