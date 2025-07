Urlaub ohne Handy, geht das? Offenbar nicht mehr

So haben die Oberösterreicher offenbar schon mehr Vertrauen ins Smartphone, 80 Prozent haben Boarding-Pass, Hotelbestätigungen und Co. digital dabei. Bundesweit sind es „nur“ 70 Prozent und fast so viele haben ihre Reiseunterlagen auch noch ausgedruckt im Koffer – als Sicherheits-Backup, falls das Handy geklaut wird oder der Akku beim Einchecken im Flieger oder im Hotel doch einmal leer sein sollte. Und das Handy wird für fast alle Tätigkeiten im Urlaub verwendet – siehe Grafik.