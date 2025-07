Erste Ausfahrt mit E-Mountainbike endete im Spital

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr die 43-Jährige aus Linz mit ihrem erst am Samstag gekauften Elektro-Mountainbike gemeinsam mit ihrem 45-jährigen Ehemann und zwei weiteren Freunden auf dem Rannatalweg im Naturschutzgebiet Rannatal (Gemeinde Pfarrkirchen i. M.) in Richtung Ruine Falkenstein. Etwa 300 Meter nach dem Waldbeginn von Altenhof kommend, touchierte die 43-Jährige auf dem leicht abschüssigen Weg mit ihrem linken Pedal einen Stein und kam dadurch zu Sturz. Das E-Bike blieb am Weg liegen.