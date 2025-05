Brickerl-Rettung: So genießen Sie es weiterhin!

Wenn wir ans Brickerl denken, dann meist in doppeltem Sinne. Einerseits steht das 1973 auf den Markt gebrachte Eis für tolle Kindheitserinnerungen, für ein paar Schilling (!) voller Glück, für Kontinuität. Andererseits sprechen sinkende Absatzzahlen Bände. Am heimischen, 256 Millionen Euro starken Eismarkt im Lebensmittelhandel spielte der Schoko-Kultriegel längst keine allzu große Rolle mehr. So müssen offenbar viele Österreicher scharf überlegen: Wann schlemmte ich eigentlich mein letztes Brickerl?