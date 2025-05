So entschuldigen Sie sich erfolgreich bei anderen

Ein falsches Wort, eine missverstandene Geste, die versehentlich zerbrochene Vase oder die 30 Minuten, die man zu spät zum vereinbarten Treffen erschienen ist: Es gibt Situationen, in denen eine Entschuldigung dringend notwendig wäre, um Konflikte zu lösen oder Beziehungen – sei es zwischen Partnern, Freunden oder der Familie – zu retten. Doch wie geht man das am besten an?