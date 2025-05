Tanz-Stück: Die Chaos-Theorie im Wohnzimmer

„Aus unserem Interesse an Mathematik – und natürlich am Tanz entstand unser Stück ‘Chaos-Theorie‘“, sagt Katharina Illnar. Sie entwickelte gemeinsam mit S. Arthur Sicilia den ersten Teil des Abends „Living Room“, mit dem das Ensemble Tanz Linz in der Blackbox des Linzer Musiktheaters noch einmal starke Akzente setzt.